Un periodista sanjuanino fue víctima de un acto de vandalismo 

"Al auto lo dejé estacionado sobre calle Suipacha, entre Central y Córdoba. En un principio no me di cuenta, pero cuando arranqué el auto y quise salir noté que algo no estaba bien. Pensé que se me había pinchado una rueda, pero no, me la había robado. Lo loco o curioso es que se da este ataque de vandalismo unas semanas después de que junto a mis colegas que cubrimos el futsal sanjuanino, iniciamos una campaña contra la violencia en las canchas", expresó.

Respecto al posible responsable, Ángel manifestó que no sabe nada ni los vecinos vieron nada, pero quienes puedan aportar algún dato pueden hacerlo al 2644181869.