Un mujer fue embestida por un auto en Cucete y terminó en el hospital

Un violento siniestro vial se produjo este jueves en Caucete , donde una ciclista resultó embestida por un automóvil y, como consecuencia, debió ser trasladada al Hospital César Aguilar. Acorde informaron fuentes policiales, el hecho sucedió en inmediaciones de Urquiza y Godoy Cruz, por razones que son material de investigación.

Según indicó el medio local InfoCaucete, personal policial de la Comisaría 9na, con jurisdicción en la zona, intervino para organizar el tránsito y asistir a la damnificada, que fue identificada como Emilia Giménez, de 56 años. La mujer sufrió lesiones de consideración y, por ello, una ambulancia la atendió en la escena y luego la llevó al nosocomio departamental.

El automóvil que la impactó fue Chevrolet Corsa gris oscuro, conducido por un hombre de 67 años, de apellido Furlani, quien fue interrogado por las autoridades, después de que Giménez presentara politraumatismos.

Más allá de los golpes que sufrió, las fuentes destacaron que la ciclista herida que se transportaba en el rodado de menor porte se encontraba fuera de peligro, aunque ingresó en el hospital y quedó en observación.