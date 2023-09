Un hermano del hombre desaparecido en Ullum contó cómo fueron sus últimas horas: "Estaba desorientado"

"Mi hermano salió con mi papá a pastorear los animales. El día anterior a desaparecer, el viernes, mi papá notó que tenía fiebre y que no estaba nada bien, por lo que le dijo que volviera a la casa. Al principio no quería bajar porque el lunes bajaban los dos para ir a cobrar el martes. El sábado en la tarde, mi papá le decía 'bajate, ensilla el caballo y baja'. En la tarde-noche decidió bajar y mi papá le dijo 'hijo andá para que te hagan atender'. Dijo que iba a bajar caminando porque 'no había pasto para los caballos'", contó Alfredo en diálogo con Estación Claridad.