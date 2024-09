Un gendarme de Barreal fue condenado a 4 años de cárcel por abusar de dos niños

Cuatro años de cárcel. Esa fue la condena que recibió el gendarme de Barreal que desde la semana pasada era juzgado por los abusos sexuales en perjuicio de dos hijos de sus camaradas de fuerza. El veredicto lo dictó este lunes la jueza Celia Maldonado , pero hasta que no quede firme el suboficial continuará en libertad.

El suboficial Héctor Mauricio Adaro llegó en libertad al juicio en su contra por los delitos de abuso sexual simple, reiterado, en perjuicio de una nena de 10 años, y abuso sexual simple y exhibiciones obscenas agravado, por el caso de un chico de 8 años. En relación a este último hecho, durante el debate oral y público no se logró acreditar las exhibiciones obscenas y por esa razón sobreseyeron al gendarme por dicho delito.

fiscales.jfif La fiscal Ingrid Schott y la ayudante fiscal Laura Maldonado, de la UFI ANIVI.

La fiscal Ingrid Schott y la ayudante fiscal Laura Maldonado, de la UFI ANIVI, abrieron la investigación en 2023, pero los hechos que le atribuyen al miembro de Gendarmería Nacional ocurrieron entre de 2018 y 2019. El gendarme frecuentaba a las familias de otros camaradas de la fuerza y se visitaban en sus casas, ocasión en que aprovechaba para tener contacto con los niños.

defensora.jfif La defensora, la abogada María Filomena Noriega.

Una de las víctimas tenía 10 años, la cual testimonió que el gendarme la hacía desvestir y la sometía mediante tocamientos, según la acusación. A este caso se le suma el de un nene, al que supuestamente le mostraba los genitales y también manoseaba, indicaron fuentes del caso. El chico tenía entre 7 y 8 años. Para la defensora, la abogada María Filomena Noriega, los hechos denunciados no existieron y no encontraron pruebas contundentes.

jueza.jfif La jueza de garantías Celia Maldonado.

Héctor Mauricio Adaro afronta una causa penal anterior por el abuso sexual de otra nena de 13 años. Ese caso se investigó en el Tercer Juzgado de Instrucción y aún no hay resolución. Por el contrario, en los dos casos de abusos sexuales denunciados en 2023, hubo sentencia este lunes. La jueza Maldonado lo condenó a 4 años de prisión, aunque el gendarme todavía no irá a la cárcel hasta tanto no quede firme la sentencia.