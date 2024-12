Un ex empleado del Gobierno condenado por abuso, señalado de estafar al Estado por cobrar gratis, sería sobreseído

Julio Orrego, el exempleado del Ministerio de Desarrollo Humano , que fue señalado de estafar al Estado por cobrar cuando no estaba trabajando será sobreseído . Según dijeron fuentes allegadas, la fiscalía habría determinado que él no cometió el delito, sino que fue por un error netamente administrativo.

Cuando desde Gobierno se dieron cuenta que durante todo ese tiempo (cerca de dos años) seguía beneficiado con sus haberes, el Secretario de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Humano Lucio Roberto González y el Subsecretario Administrativo y Financiero del Ministerio de Desarrollo Humano Federico Eduardo Barceló, radicaron la denuncia en UFI Delitos Especiales.

Según dijeron desde la Justicia, la fiscalía no halló elementos para comprobar que Orrego hizo una maniobra fraudulenta para que él siguiera cobrando. Él no tuvo más contacto con nadie y no trabajaba, ya que estaba privado de su libertad por la grave causa (abuso contra menores) por la que estaba siendo investigado.

Julio Antonio Orrego quedó imputado por fraude en perjuicio de la administración pública en junio de 2024 cuando el fiscal Francisco Micheltorena y la ayudante fiscal Agostina Pérez encontraron algunos elementos que hacían sospechar que la maniobra ilícita había ocurrido. Pero durante el periodo de investigación, el fiscal Sebastián Gómez habría determinado que Orrego no tuvo la culpa de que él haya seguido cobrando. Es más, las fuentes de Tribunales manifestaron que siguió percibiendo por un problema administrativo del Ministerio.

Cabe destacar que desde el Banco San Juan remitieron información a la Justicia sobre la cuenta de Orrego. Estos resultados manifestaron que durante esos 23 meses si hubo movimientos de extracción y compras con esa tarjeta de crédito, pero desde la entidad bancaria no pudieron entregar las filmaciones por el tiempo que transcurrió. De igual manera, ese ardid no habría sido realizado por Orrego, ya que siempre estuvo privado de su libertad.

image.png

Los aberrantes casos de abuso por lo que en primer lugar se lo condenó a 10 años, ocurrieron durante mucho tiempo. Este hombre mantenía una relación de amante con la madre de la niña y la visitaba cada fin de semana, incluso se quedaba a dormir en la casa de la mujer en un departamento del este de la provincia. Lo que quedó demostrado en la causa fue que Orrego aprovechaba algunas ocasiones en que se quedaba a solas con la niña y la sometía a manoseos y otros ultrajes sexuales. Esa condena de 10 años después fue rebajada a siete años por decisión de un tribunal superior.

La audiencia de sobreseimiento se haría en un futuro cercano. Las partes ya fueron avisadas y no hubo queja de ninguna. Cuando los términos sean presentados al juez de Garantías Gabriel Meglioli este resolverá si da a lugar o no a este sobreseimiento.