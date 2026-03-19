Un auto se incendió mientras circulaba y vecinos lograron apagarlo

Una situación de alarma se registró este miércoles por la tarde en San Juan, cuando un vehículo comenzó a incendiarse en plena calle y generó preocupación entre quienes circulaban por la zona.

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El hecho ocurrió en Capital y, de acuerdo a los primeros datos, el auto transitaba con normalidad hasta que empezó a salir humo. En cuestión de segundos, el fuego se hizo visible y obligó a quienes estaban cerca a mantenerse en alerta.

La preocupación creció por la cercanía con otros vehículos y locales comerciales, lo que aumentaba el riesgo de que las llamas se extendieran.

Ante este escenario, personas que se encontraban en el lugar actuaron con rapidez y utilizaron extintores para sofocar el incendio. Gracias a esa intervención, lograron controlar la situación antes de que el rodado quedara completamente destruido.

Luego del episodio, se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer cómo se originó el fuego. Una de las hipótesis apunta a una posible falla mecánica. Por el momento, no se reportaron heridos de gravedad.