Triste testimonio de una familia víctima de ladrones en Santa Lucía: "No saben lo que nos costó"

“Cuando vimos cómo estaba todo, rompimos en llanto porque nos ha costado. Todo el esfuerzo que hicimos se lo llevaron”, contó Daniel. “Cuando vimos cómo estaba todo, rompimos en llanto porque nos ha costado. Todo el esfuerzo que hicimos se lo llevaron”, contó Daniel.

Pero lo más fortuito de este hecho es que ellos llegaron a tiempo a casa. Los ladrones habían preparado otro botín donde había un torno, una pulidora de dientes, posnet, cargadores, zapas, aspiradora, hidrolavadora, caja de herramientas, entre otras cosas. Todo estaba guardado al lado de la pared pero no les alcanzó el tiempo.

“Todo estaba revuelto, parece que usaron los acolchados de la cama para envolver las cosas. Todo estaba dado vuelta, hasta los cojines del sillón. Seguro buscaban plata”, manifestó Gianina a este diario.

Los ladrones entraron a la casa reventando dos puertas.

Un dato no menor es que unos vecinos vieron todo el robo. Cuando estaban adentro y también cuando huían. No llamaron a la policía porque “tienen miedo de tener represalias”. “Al final nosotros somos los pájaros enjaulados y los choros andan libres”.

Gianina hizo también un descargo por Facebook:

"Llegar de pasear, entrar a la casa y ver esto... Uf, que dolor tan grande. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio por cumplir nuestros objetivos, poder darnos nuestros gustos... Todo, que en dos segundos lo arrebataron. Todas las puertas forzadas. Todo desordenado, tanto daño hacen... Sinceramente estamos destrozados, deseamos tanto esto y hoy ya no está. Lloramos muchísimo, porque duele ver todo vacío otra vez. Pero también nos miramos y pensamos en lo afortunados que somos de no haber estado, de estar bien los tres. Deseo con toda mi alma recuperarnos pronto... Y no, no me duele lo material, me duele el tiempo invertido, las horas de trabajo, el tiempo sin poder jugar con mi bebé, las horas sin dormir... Fue tanto, que no lo soporto".