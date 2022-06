Tres policías son juzgados, acusados de golpear y armar una causa a un pochoclero de Rivadavia

audiencia.jpg

La ayudante fiscal Roxana Fernández y el fiscal Adrián Riveros, de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales, los atribuyen los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales. Para estos casos, el Código Penal establece penas de 1 a 5 años de prisión.

Lo que denunciaron el vendedor ambulante y su mujer fue que el 30 de mayo de 2021, mientras ellos preparaban copos de nieves y pochoclos para salir a vender, el cabo primero Hidalgo Moreno - de civil- se presentó en su casa en La Bebida junto a una vecina. El policía llamó a Santander y lo llevó al patio, ahí le dijo que devolviera a esta gente las cosas que había robado de su domicilio, según la fiscalía

juez.jpg El juez. El debate es presidido por el juez Diego Sánz.

El vendedor ambulante afirmó que no sabía de qué le hablaba, pero el policía insistió y le respondió que le iba armar una causa penal y lo enviaría al penal, según su declaración. Asustando, Santander hizo que el policía y la vecina entraran a su vivienda y revisaran todo para que vieran que no tenía nada que ocultar. Como no encontraron nada, Hidalgo insultó a la familia, la amenazó y le dijo que si no aparecían las cosas no los iba a dejar trabajar, denunciaron.

El problema no terminó ahí, el policía y la pareja continuaron por otros domicilios de la villa buscando los objetos robados. Más tarde, el cabo primero Hidalgo volvió a aparecer, pero en una camioneta Renault Duster de la Policía y acompañado por otros dos policías, que luego se supo eran los agentes Germán Jofré y Mario Pérez. Supuestamente regresaron porque alguien les había dicho que el autor del robo era Santander.

El cabo primero Hidalgo tomó del brazo al vendedor ambulante y lo subió al patrullero, donde empezó a pegarle trompadas en la cabeza y el rostro, aseguró Santander, en el juicio. Esto habría sido presenciado por vecinos y su familia. La denuncia señala que le siguieron golpeando en el trayecto a la comisaría. "No tenía nada que ver. Me empezó a pegar con el puño, en el ojo y el oído. Era injusto y fue por algo que he cometido", agregó. La víctima relató que otro de los uniformados del móvil, decía: “Lo dejemos tirado como una rata en el descampado y que después lo encuentren ahí”. Incluso, pasaron por el frente de la comisaría, dieron vuelta y recién a los minutos los metieron a la dependencia policial.

fiscales.jpg Las partes. La acusación está a cargo de la ayudante fiscal Roxana Fernández y el fiscal Adrián Riveros, mientras que la defensa es ejercida por el abogado Leonardo Villalba y Laura Reus, con la asistencia del letrado Eduardo Beltrán.

Pamela Soria, la pareja de Santander, declaró en el juicio que, cuando fue a verlo a la comisaría, Hidalgo salió y le dijo que entregara el televisor y liberaba a su marido. La señora regresó al otro día para pedir que soltaran a su marido porque no había hecho nada, entonces le comunicaron que debía concurrir al Juzgado de Faltas –en el Centro Cívico- a pagar una multa por una falta contravencional anterior. La mujer explicó que no pagó porque no tenía plata.

El fiscal Riveros fue duro y afirmó que algunos policías tienen estas prácticas, como entrar a casas y detener a personas sin orden judicial.

Al otro día, dejaron en libertad a Santander. Previo a eso le habían abierto una causa contravencional por supuesto desorden y por insultar a los uniformados. Esto último fue negado por el denunciante. También confirmaron en la audiencia que primero radicaron la denuncia por el accionar policial en la Secretaría de Control de Gestión y el día 3 de junio de 2021 hicieron la denuncia en la UFI de Delitos Especiales.

El fiscal Riveros fue duro y afirmó que algunos policías tienen estas prácticas, como entrar a casas y detener a personas sin orden judicial. Además, indicó que son auxiliares de la Justicia y deben moverse en el marco legal. En este caso, ni siquiera había denuncia por el robo que supuestamente estaban investigando. La damnificada la hizo muchas horas después y los objetos robados fueron encontrados en otro lugar.

Por su parte, el abogado Villalba atacó al denunciante y señaló que cuenta con numerosos antecedentes y es una persona vinculada al ámbito delictivo. Además hizo una defensa de los efectivos afirmando que, son funcionarios policiales, y de seguir así, van a tener sentados en tribunales a otros policías por haber actuado con su deber.