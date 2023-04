Tragedia en Los Berros: el acusado que iba alcoholizado quedó en libertad

Los fiscales no pidieron la medida cautelar más gravosa (la prisión preventiva), pero solicitaron que quede en libertad con medidas coercitivas como: no entorpecer la investigación, no salir del país sin la debida autorización y presentarse 1 vez por mes en la comisaría.

Vargas iba alcoholizado, tenía 1,24 gramos de alcohol por litro de sangre.

Finalmente la jueza resolvió dictarle imputarlo por el delito de homicidio culposo agravado, dar un plazo de 6 meses de IPP, mismo plazo para las medidas cautelares.