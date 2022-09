Tragedia en la Libertador: el auto de la imputada no tenía seguro ni R.T.O.

Luego de dar a conocer cómo fue el hecho, el fiscal Roca expresó que la conductora del Ford Fiesta infringió varios artículos de la Ley de Tránsito N° 27.449. El vehículo no tenía la Revisión Técnica Obligatoria (R.T.O.); también no condujo con prevención, es decir, que infringió el Articulo 39 de la Ley 24.449; Artículo 40, Inciso C, no tenía los papeles del seguro; Artículo 41 no respetó la "derecha"; e infracción al Artículo 68, no tenía el seguro obligatorio.

A pesar de estas infracciones el fiscal pidió que la mujer, oriunda de Venezuela y profesora del nivel secundaria, quedara en libertad; pero que cumpla con ciertas medidas cautelares como fijar un domicilio (arraigo), someterse a la investigación y no obstaculizarla, y prohibición de salir de la provincia.

La docente no declaró.

La defensa de Suzanne Torres, Gastón Alberto Gil, no hizo objeción alguna a lo solicitado por el fiscal. La jueza de Garantías, resolvió imputar a Suzanne Torres (45) por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas en perjuicio de Elizabeth Yamila Gutiérrez y el bebé recién nacido, apellido Gutiérrez.

Con respecto al accidente se comprobó que la señora Torres circulaba en su Ford Fiesta de Sur a Norte por calle Caseros y la víctima fatal lo hacía por Avenida Libertador de Este a Oeste. Las primeras pericias expresan que Torres hizo caso omiso al cartel 'PARE' y en su pasada impactó en la parte delantera, lado izquierdo, del auto Fiat Siena que conducía Gutiérrez. El auto Fiat se desvió y terminó impactando contra un árbol.