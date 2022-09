Tragedia en la Circunvalación: el hockista, además de conducir ebrio, iba en exceso de velocidad

La sobreviviente la pasó muy mal, estuvo mucho tiempo internada con múltiples fracturas. Se recuperó y fue dada de alta, dijeron desde la justicia.

WhatsApp Image 2022-09-13 at 13.55.51 (1).jpeg Abogados querellantes y los fiscales de la UFI Delitos Especiales.

Una pericia dio como resultado que este hombre iba entre 116 a 130km/h, superando ampliamente lo permitido en Avenida Circunvalación, que el máximo debe ser de 80km/h. El fiscal además de sumar este agravante pidió ampliar el periodo de Investigación Penal Preparatoria (IPP). Y que el imputado no maneje ningún vehículo motor hasta el día del juicio.

La defensa de Quinteros, a cargo de Leonardo Villalba, no hizo objeciones al pedido de fiscalía por el cambio de caratula. Y tampoco se opuso al pedido que su defendido no maneje. Es más, él manifestó que su cliente no conduce desde que se cometió el delito

El alcohol en sangre de la pipeta fue de 1.45g/l de sangre. Pero el dosaje, hecho una hora después del siniestro fatal, dio como resultado 1.63 gramos de alcohol por litro de sangre.

WhatsApp Image 2022-09-13 at 13.55.51.jpeg El imputado junto al abogado defensor, Leonardo Villalba.

Los abogados José Emanuel Herrero y Sofía Sánchez se presentaron como querellantes en esta causa representando a los hijos de las víctimas, y pidieron al juez de Garantías Gabriel Meglioli que cambie la medida cautelar. Solicitaron que quedara con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial. Además, que se le haga un embargo de sus bienes al único imputado.

El juez Gabriel Meglioli le dictó en junio a Fernando Santos Quinteros la prisión domiciliaria.

WhatsApp Image 2022-09-13 at 13.55.50.jpeg Juez de Garantías, Juan Gabriel Meglioli

El magistrado tomó nota de todas estas presentaciones y dio a lugar al pedido de la fiscalía que este hombre quedara imputado por el presunto delito de homicidio culposo agravado por que conducía en estado de ebriedad y exceso de velocidad. También resolvió que Quinteros no maneje ningún vehículo motor y que se amplíe la IPP. No dio a lugar a lo pedido por la querella de la prisión preventiva porque no fue bien fundamentada. También expresó que toda presentación de embargo se debe realizar en el Fuero Civil y no en el Penal.