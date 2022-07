Tragedia de Diego Tivani: su pareja posteó un sentido mensaje para el ciclista

296111450_1269260247145197_1687291152464422627_n.jpg Julieta Rubiño junto a su pareja Diego Tivani

Este fue el mensaje que escribió la joven sobreviviente de esta tragedia en Pocito:

"Que feo notar tu ausencia todos los días en la casa y en la mesa, de estar tan cerca a estar tan lejos, de estar todos los días juntos, a no vernos nunca más. Me duele cada día tu partida de este mundo, tantos sueños que se fueron a la mierda, y en ¿dónde quedó el juntos por siempre? Yo quería estar toda la vida a tu lado, teníamos tantos sueños juntos, tantas cosas por vivir todavía. Te extraño cada maldito momento, es un sueño que nunca termina. Te mando un beso en donde quieras que estés y te amo infinitamente. Ojalá que estés bien y espero verte pronto, sé que nos vamos a ver, y vamos a seguir brillando juntos en donde quiera que estemos. Ruego todos los días para que llegue ese día y podamos estar juntos de nuevo. Te quiero muchísimo mí amor y te amo. Ya nos vamos a ver nuevamente y vamos a estar juntos como siempre lo quisimos." (sic)

El posteo en las redes:

posteo.jpg

¿Cómo está el caso en perjuicio de Diego Tivani?

La tragedia vial está en pleno proceso de investigación. El pasado 22 de junio se realizó la audiencia de formalización contra el otro protagonista del accidente, el colectivero Pedro Chicala.

En aquella audiencia el juez de Garantías, Federico Rodríguez resolvió dar a la fiscalía un plazo de 1 año de investigación penal preparatoria. El único imputado, Chicala, quedó en libertad.