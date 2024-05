Sobreseyeron al empresario que atropelló y mató a una mujer embarazada en Ruta 40

La decisión del juez que llevó adelante la investigación, Gerardo Javier Fernández Caussi, de sobreseer al empresario se basó en que el empresario no conducía con el celular, ni de manera negligente. Pues la pericia constató que circulaba a una velocidad de entre 40 y 67 km/h, por lo que no excedía los límites de velocidad. Además se pudo constatar que la joven fallecida, que cursaba la semana 15 de embarazo, cruzó por un paso no peatonal al momento de ser arrollada, por lo que el siniestro fue su responsabilidad.