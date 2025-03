Se retomó el juicio de expropiaciones de una manera particular

Tras casi un mes, este 5 de marzo se retomó el juicio de expropiaciones y sigue en la etapa de alegatos. Esta audiencia se realizó de una manera particular, porque se celebró en el edificio de Tribunales y no en el Concejo Deliberante.

Esta audiencia se realizó así porque el Concejo Deliberante de la Capital todavía está siendo refaccionado, pero se espera para la próxima audiencia, que se celebrará el próximo 14 de marzo, ya se haga en este edificio.

En la próxima audiencia se realizará el alegato de la parte del ex integrante del Tribunal de Tasaciones, Julio Cesar Fernández.

Fiscalía en sus alegatos solicitó 9 años de prisión efectiva para Ana María Melvin, ex perito oficial y que está imputada en el hecho tras ser considerada autor material responsable de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La causa que lleva 14 años siendo investigada en la Justicia y el juicio oral y público carga más de 2 años. Los enjuiciados en la mega causa son: Santiago Graffigna (el abogado procesado como jefe de la asociación ilícita); Ana María Melvin (ingeniera, perito de Fiscalía de Estado); Carlos Macchi (juez destituido por este escándalo); Horacio Alday (el abogado y socio de la asociación ilícita); Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Hugo Bustos, (los tres peritos vinculados a Graffigna:); Mario Díaz (el ex fiscal de Estado); Néstor Adán Ruiz, (el ex empleado de la Dirección de Recursos Energéticos); y Julio César Fernández, José Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera (los ex integrantes del Tribunal de Tasaciones). Rosalba Marún (ex jueza) había sido procesada, pero falleció y la acción penal en su contra se extinguió.

El mega juicio comenzó el 19 de octubre del 2022 y a lo largo de las audiencias pasaron todo tipo de testigos. En el medio hubo cruces entre las partes e, incluso, entredichos entre los acusados y quienes fueron llamados a atestiguar. Si bien no está establecido de manera concreta la cifra con la que habría sido defraudado el Estado, estiman que la misma se acercaría a los 10 millones de dólares.