Capturado

Se entregó el presunto estafador sanjuanino que era buscado por tres maniobras fraudulentas

José Mattar, quien fue declarado prófugo por no presentarse a una audiencia, se presentó este miércoles último en Tribunales y quedó detenido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este es el hombre que buscaban y que se entregó a la Justicia el miércoles última.

Este es el hombre que buscaban y que se entregó a la Justicia el miércoles última.

El presunto embaucador que había sido declarado prófugo tras no presentarse a la audiencia de formalización en noviembre último se entregó a la Justicia y quedó detenido. Se trata de José Mattar, quien enfrenta causas penales por tres supuestas estafas vinculadas a operaciones con vehículos y al alquiler de una propiedad.

José Mattar finalmente apareció. El hombre, que tenía pedido de captura desde el 19 de noviembre, se presentó el miércoles último en la UFI Delitos Informáticos y Estafas, donde fue recibido por el fiscal Guillermo Heredia, a cargo de la investigación. Llegó por sus propios medios y quedó inmediatamente detenido, a disposición del juez de garantías.

El Ministerio Público Fiscal lo buscaba desde la frustrada audiencia del 19 de noviembre. Ese día, pese a estar debidamente notificado, Mattar no asistió y el fiscal Heredia solicitó que fuera declarado en rebeldía. El juez de garantías Pablo León hizo lugar al pedido y ordenó su captura, en un contexto donde ya se presumía que el acusado se encontraba en Mar del Plata y podía evadir el llamado judicial.

En 2022, Mattar fue protagonista de un operativo en Mar del Plata que incluyó nueve allanamientos y el secuestro de armas, vehículos y municiones

Mattar es un viejo conocido del fuero penal. En 2022 protagonizó un operativo resonante que derivó en nueve allanamientos en Mar del Plata, donde secuestraron armas de fuego, municiones y una camioneta con pedido de secuestro. Esa causa por estafas reiteradas con terrenos y tenencia de armas continúa abierta y, tras quedar en libertad, el sospechoso se mantuvo alejado de San Juan por un tiempo.

Entre julio y septiembre de este año volvió al radar judicial, cuando tres personas lo denunciaron en la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Un comerciante afirmó que le vendió un carro de comidas rápidas y una camioneta que Mattar pagó con cheques diferidos sin fondos; incluso aseguró que el sospechoso lo intimidó cuando intentó reclamar. Otro damnificado lo acusó de subalquilar una vivienda que él mismo había alquilado, perjudicando tanto al dueño legítimo como a la familia que ocupó la casa. La tercera víctima señaló que Mattar compró un auto entregando un vehículo prendado como parte de pago, además de completar la operación con cheques incobrables.

Por estos tres hechos, Mattar debía presentarse a la audiencia del 19 de noviembre para ser imputado formalmente. La fiscalía ya advertía sobre un posible riesgo de fuga debido a sus movimientos entre San Juan y la Costa Atlántica. Su ausencia confirmó esa sospecha y motivó la orden de captura.

Temas
