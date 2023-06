Se cumplen 12 años del atroz crimen de la jubilada golpeada, abusada y quemada en Capital

61290987_494974607708035_6935343718761234432_n.jpg

“Se cumplen 12 años de la muerte de mi madre. Hace 12 años que 6 asesinos caminan por tus calles San Juan, libres. Cinco hombres y una mujer. Ahora mi madre, docente jubilada, está en un cementerio esperando por una Justicia de hombre que jamás llegará ”, expresa parte del mensaje.

“Justicia te olvidaste de esa mujer que dio tanto por su tierra”.

La hija, devastada por este hecho, sigue diciendo: “Este asesinato nos mató en vida a toda una familia”. Y pidió ayuda a todos: “Por favor a toda persona de fe, les suplico una oración por mi señorita quien descansa en los brazos de Dios. Besos al cielo quien te ama por siempre, una hija más del dolor de la impunidad de este país”.

La brutal agresión contra esta jubilada ocurrió en un departamento ubicado por Avenida España al 725 (N), en Capital.

Según pudo saber este diario, la Policía nunca dio una versión de lo que pasó esa madrugada del 28 de mayo. Pero en ese momento se supo que hubo una discusión entre la jubilada y una vecina, que esa noche estaba haciendo una fiesta.

Se supo que la mujer se fue a quejar de la música fuerte y que tras un cruce de palabras con la joven vecina se volvió a su departamento. Pero su hija afirmó a Tiempo de San Juan que su madre al otro día le contó que 6 delincuentes entraron por la fuerza a su casa.

Su hija dijo que escuchó decir a su madre que los que ingresaron fueron su vecina junto a cinco hombres, que la golpearon, la manosearon y la torturaron, provocándole cortes con unos trozos de vidrios. Ahí, la rociaron con algún combustible o líquido inflamable y la prendieron fuego. También revolvieron todo, robaron dinero y otras pertenencias de la jubilada, agregó.

61423728_2292886737616852_4383693138422661120_n.jpg

No hubo testigos. La jubilada después de ser atacada luchó con sus últimas fuerzas y llamó al 911. Al otro día sus hijos fueron al hospital y vieron a su madre mal herida, pero ella manifestó claramente: “‘Hija. La vecina de arriba’, me dijo. Le respondí, qué ella te auxilió. Y me contestó: ‘No, ella y cinco hombres me quemaron, me torturaron, me robaron, me manosearon’. Las dos enfermeras que acompañaban a mi madre escucharon todo eso”.

Hilda Emilse Gómez García no se recuperó nunca, permaneció en coma farmacológico durante días y la noche del 5 de junio falleció. “Mi madre murió en mis brazos y sequé sus últimas lágrimas con mis besos”, cerró.