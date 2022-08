Sanjuanino le dijo a una nena que iba a matar a la familia si no le pasaba fotos desnuda

Entabló una conversación con una nena y por WhatsApp le exigió que le pasara fotos desnuda. Ella se negó, no quiso saber nada con es petición. Pero el ahora condenado, Lucas Perea, insistió y llegó a decirle que era miembro de la banda de los 'Pastelitos' -conocida banda delictiva de la provincia- a la menor de 13 años y que si no le pasaba fotos, le dijo: "Te voy a cagar a tiros a vos y tu familia”.

El pasado 4 de julio se hizo la audiencia de formalización contra Perea y el fiscal ayudante del caso, Nahuel Ibazeta, dio a conocer el hecho a la jueza de Garantías, María Gema Guerrero. Finalmente la magistrada resolvió imputarlo por grooming, pero dejarlo en libertad.

Tras un poco más de un mes, este 10 de agosto, el Ministerio Público Fiscal y el abogado defensor del acusado, Jorge Alberto Sánchez, dieron a conocer que se había llegado a un juicio abreviado. Lo términos fueron presentado a la jueza y esta resolvió darle una pena de 1 año y 3 meses de prisión condicional por el delito de grooming y regla de conducta. No acercarse a la víctima ni lo familiares a un radio de 500 metros, no tomar bebidas ni consumir estupefacientes en exceso y no hacer actos turbatorios en un lapso de 2 años.