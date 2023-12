Rompió el silencio la joven que denunció a un psicólogo por abuso: "Se llevó mi sonrisa. Desde ese día mi vida cambió"

Su relato lo dividió en diferentes partes y lo tituló como “Solo por un poco de paz”. Su mensaje empezó diciendo “quiero contar mi historia y la de muchas, con el profundo deseo de no sentir vergüenza”. Después comenta que un 3 de diciembre de 2021 sufrió un abuso sexual por parte de su psicólogo y exprofesor después de una fiesta de egresados. “Algo que nunca imagine que me tocaría, algo que veía lejano a mí, algo que me destrozó en mil pedazos, eso llamado abuso sexual”.

La joven contó el hecho que denunció en UFI CAVIG. “No fui lastimada físicamente, pero si emocionalmente. Entré en shock, me paralicé. No sabía cómo actuar. Le pedía que pare, le decía que no y él seguía. Repetía miles de veces que por favor parara".

La angustia y el miedo me encerraron en rejas de las cuales era imposible salir

Su relato siguió contándolo con el apartado “después del abuso”. La joven manifiesta que desde ese momento su vida cambió completamente. “Se llevó mi sonrisa, nadie podía abrazarme. La angustia y el miedo me encerraron en rejas de las cuales era imposible salir”. Contó por los difíciles momentos que pasó: “Me bañaba 4 veces por día y otras en la madrugada. Me lavaba la boca con jabón llenando mi boca de ampollas. Cortaba cada parte que él tocó por el asco que me daba. (…) Nada sacaba esta angustia, nada sacaba la culpa, ni el asco".

Confesó que se guardó lo que vivió por mucho tiempo pero que en 2022 decidió denunciar lo que le pasó. Destacó la atención que el Centro de Abordaje tuvo con ella. “Me escucharon, me apoyaron y tomaron mi denuncia. Agradezco la forma que fui escuchada y los brazos sanadores que le dieron a mi alma, el apoyo incondicional de la psicóloga, fiscales y abogado”.

Seguidamente pasó al juicio. Contó que fueron días largos y “no tengo mucho que decir. Solo decepcionada que me siento de la justicia de San Juan. Él quedó absuelto por el beneficio a la duda, lo que no significa que sea inocente”.

Finalmente terminó su mensaje con el subtítulo. “perdónate”

Textualmente escribió: “Y como cuesta perdonarse cuando las cosas te dañaron y dañaron a los demás, porque la insuficiencia que sentía y la angustia te ahogan, porque la impotencia te gana, pero perdónate. Me di cuenta que nadie elige las situaciones que le toca pasar en la vida, que esas situaciones pueden ser muy feas, que pueden destruirte y no digo que sea la forma pueden destruirte y no digo que sea la forma de aprender ciertas cosas, pero esas situaciones de vida te dejan muchas enseñanzas que pueden salvarte. Y como la justicia no hizo nada por mí, por nosotras, toca perdonarme a uno mismo. Puedo decir que fue una de las peores cosas de mi vida, pero fue una de las cosas que más fuerte me hizo. “Me di cuenta que mi cuerpo no merecía ser lastimado, que yo no era la que daba asco, que yo no estaba sucia. Me di cuenta que quería vivir, que yo no era débil, que podía buscar un poco de paz para él hoy. Que no soy solo esa parte que lastimó tanto en mí, que estoy para mucho más”.

