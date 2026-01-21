miércoles 21 de enero 2026

Inseguridad

Robó una moto, huyó y lo detuvieron en el Parque de Rawson

El sospechoso, de 19 años, fue interceptado en el Parque de Rawson tras huir luego de robar una moto Brava 110cc.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un joven de 19 años fue detenido en el Parque de Rawson acusado de haber robado una motocicleta, tras un rápido operativo policial desplegado en la zona sur del departamento.

El hecho se inició luego de que el damnificado denunciara la sustracción de una motocicleta Brava 110cc, de color blanco y negro, desde su domicilio ubicado en inmediaciones de calle Vicentinas y Monseñor Orzali. A partir de esa denuncia, efectivos de la Subcomisaría Villa Hipódromo, junto con personal del Comando Sur y Motorizada 2, montaron un operativo de búsqueda.

Durante el despliegue, los uniformados lograron localizar el rodado en el interior del barrio La Estación. Sin embargo, el sospechoso advirtió la presencia policial y emprendió la fuga hacia el Parque de Rawson, donde finalmente fue interceptado y aprehendido con la colaboración de otros efectivos del Comando Sur.

El ayudante fiscal Francisco Montaño fue consultado y dispuso el inicio del acta de procedimiento, la cual se realizará en la Subcomisaría Villa Hipódromo. El detenido quedó a disposición de la Justicia, imputado por el delito de robo de motocicleta.

