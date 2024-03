Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Robaron una moto tan sigilosamente, que los dueños que estaban en la casa no se enteraron El hecho ocurrió en Rawson, este domingo minutos después de las 19. La familia estaba en el interior de la vivienda, pero no oyó nada. Los vecinos del Loteo Aires de Florida aseguran que sufren cotidianamente la inseguridad en la zona. Leé la nota completa en nuestra web o haciendo click en las Stories de @tiempodesanjuan"

