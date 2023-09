Rivadavia: se asustó por la maniobra de otro auto, se fue hacia la banquina y volcó

En la tarde de este lunes, una mujer protagonizó un violento vuelco en Rivadavia y que afortunadamente no terminó en tragedia. Según manifestó fuente policia l, la mujer se asustó con la maniobra de un automovilista que venía en sentido contrario, se tiró hacía la banquina y volcó.

La mujer fue asistida por personal de EM107 y de Comisaría 34ta. El otro vehículo no paro su marcha y siguió su andar, se desconoce la marca del mismo. La damnifica no fue trasladada al hospital ya que no presentaba heridas de gravedad.

