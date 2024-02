Revocan la absolución contra un sujeto acusado de violar a una chica discapacitada

Fue por eso que el fiscal Mariano Juárez Prieto impugnó la sentencia y en una instancia superior consiguió que sus argumentos sean validados. Guillén, en su fallo, sostuvo que la fecha en que ocurrió el abuso no estaba determinada y por tanto no había manera de saber si los tiempos habían caducado o no. De hecho, destacó que la muchacha relató en una carta que al abuso lo sufrió antes de sus 16 años.

"En estos casos no debe exigírsele a la víctima de abuso sexual que determine una fecha y hora precisa del acaecimiento del hecho delictivo. En muchos casos, como en el presente, las víctimas no solo se encuentran en una situación de vulnerabilidad", indicó el magistrado.

Con esta decisión, el sujeto que fue denunciado por atacar sexualmente a una chica de su entorno familiar, que confesó lo que le había sucedido tiempo después, cuando halló valor, deberá ser investigado por las autoridades que determinarán si es culpable o no.