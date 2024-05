Revés para Mario Parisí: la Corte rechazó el pedido de prescripción de la defensa

El 24 de noviembre del 2023 se cumplieron dos años de la denuncia de la ex pareja del funcionario judicial Mario Parisí por violencia de género. A partir de ese momento, se instaló la duda si procedía o no la extinción de la acción penal, establecida en el artículo 62 del Código Penal Argentino. La defensa de Parisí participó en una audiencia con algunos miembros de la Corte de Justicia, en la cual solicitaron la prescripción. Este encuentro a puertas cerradas se registró en marzo pasado. Finalmente, la Corte resolvió no hacerle lugar a la solicitud de los abogados de Parisí y la causa será elevada a juicio.