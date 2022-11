Revés judicial en el caso Matic: la jueza rechazó el pedido de sobreseimiento para el imputado

El fiscal de la UFI ANIVI, Raúl Iglesias, pidió el viernes último a la jueza el sobreseimiento para Matic por uno de los hechos que se lo denunció, precisamente la primera causa contra él, ya que no había certezas de que el abuso ocurrió. Usó como argumento que las dos psicólogas de la justicia llegaron a la conclusión que no había evidencia que la nena había sido ultrajada o no.