Revelación: una cuarta joven se salvó de morir en la tragedia de la calle Entre Ríos

A pesar de que la joven cuya identidad no trascendió se sintió un tanto descompuesta, con dolor de cabeza al salir del departamento de alquiler diario, no le prestó demasiada atención y continuó con su vida. Horas más tarde sabría que afortunadamente no corrió con la misma suerte que sus amigas, quienes fallecieron producto de una intoxicación con monóxido de carbono.

Es que desde las 9.43 de la mañana del viernes, cuando Sasha salió a comprar fiambre a la esquina y a los 10 minutos regresó, nadie más salió del departamento de alquiler diario. Las puertas (y cualquier ventilación) del lugar donde se concentró el gas tóxico permanecieron cerradas por más de 16 horas, hasta que la madre de la menor las encontró sin vida sobre las 4 de la madrugada del sábado.

La mujer que se salvó de morir participó en la investigación como testigo, ya que fue quien las vio con vida por última vez. Ella contó que, como en el lugar hacía frío, habían encendido las hornallas para calentarse. Fue quien, además, le dijo a la madre de la menor dónde estaba, puesto que desconocía su paradero. Lamentablemente, cuando acudió al departamento, se encontró con la escena del horror.

Durante el lunes, peritos de la UFI de Delitos Especiales a cargo del fiscal Iván Grassi y personal de la Policía Científica, al igual que de Bomberos y Ecogas, analizaron el espacio y procedieron con pruebas para confirmar las sospechas que hay sobre la causa de muerte. Es que si bien los investigadores cuenta con los informes de autopsia, los peritajes que se hicieron constataron con evidencia la falta de oxígeno en el lugar y la concentración del monóxido.

Según indicaron las fuentes, los peritos emularon la escena mortal con las hornallas encendidas y notaron que los niveles de oxígeno en el departamento de la triple tragedia eran cuatro veces menos de lo necesario y la contaminación de monóxido de carbono era total.

Un antecedente similar

En 2021, una triple tragedia producto del monóxido de carbono se registró en un departamento de Av. Rawson y, por fortuna, hubo dos personas que se salvaron. Una de ellas era una joven embarazada, quien comenzó a presentar signos de intoxicación y por ello fue llevada por su hermana al hospital.

Ambas mujeres fueron atendidas y los profesionales médicos les explicaron que la descompostura que presentaba la parturienta correspondía a los efectos del monóxido, por lo que de inmediato intentaron avisar a las tres personas que se habían quedado en el lugar, entre ellos, el padre de la criatura en camino. Lamentablemente, ya era tarde.