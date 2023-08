Por la triple tragedia, inspeccionaron el departamento de calle Entre Ríos

522c72c2-fa1a-49d7-b4c5-4e3b04f8cac4.jfif

Es que los investigadores, que encarnaron el operativo que se montó en el domicilio situado entre Pedro Echagüe y Maipú, intentan establecer si hubo algún tipo de responsabilidad por las muertes de dos mujeres trans, identificadas como Yeni y Sasha, y una menor de 17 años que dormía con ellas.

Desde el entorno de las víctimas fatales apuntaron contra la propietaria del departamento ubicado en la vereda Este, estaba acondicionado en la cochera del domicilio y que se alquilaba por día. El mismo no habría contado con las ventilaciones necesarias para evitar la tragedia, puesto que el monóxido de carbono se concentró y ocasionó de manera silenciosa la muerte de las tres jóvenes, tal y como lo señaló el informe de autopsia.

La secretaria adjunta de AMMAR, Mariana Canovas, se mostró preocupada por esa situación y exigió justicia para las fallecidas. "Pedimos como organización que se investigue a la dueña y las condiciones del lugar", indicó al mismo tiempo que agregó: "Porque no lo tomamos como un hecho aislado. El alquiler era elevado y no presentaba las condiciones necesarias para habitarlo, no tenía respiradero ni suficiente ventilación".

Fuentes cercanas comentaron que, además de las autoridades de Justicia, se presentó una persona en representación de la dueña del lugar para ponerse a derecho y a disposición de los mandatos judiciales.

Como antecedente se destacan dos hechos con similares características en San Juan, en los últimos años, aunque con diferentes resoluciones en la Justicia hasta el momento. Uno de esos casos fue la triple tragedia que causó el monóxido el 22 de junio de 2021. Por ese episodio, que fue investigado, la causa terminó archivada ya que no se encontraron pruebas suficientes para acusar a un particular.

El otro caso sucedió el 27 de noviembre del 2022, cuando no fue el monóxido el causante de la tragedia, sino una fuga de gas. Como consecuencia, una mujer falleció por la explosión que se produjo y en esta causa sí hubo un particular acusado: fue un ex inspector de Ecogas por no cumplir con la tarea de control en las instalaciones de gas del departamento donde sucedió el hecho.