Rawson: delincuentes se llevaron la moto de un DJ y escaparon antes de que los vieran

Un nuevo episodio de inseguridad se registró en la noche del lunes en Rawson, donde un joven DJ fue víctima del robo de su moto mientras se encontraba de visita en la casa de un amigo.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.30hs, en una vivienda ubicada sobre calle Franklin Rawson, en el barrio Bancario. Según informaron, el damnificado había dejado su moto dentro del garaje del domicilio, pero sin cadena de seguridad.

Aprovechando esa circunstancia, los delincuentes lograron abrir el portón y sustraer el rodado sin generar ruidos ni levantar sospechas entre quienes se encontraban en la casa.

La situación fue advertida minutos más tarde, cuando el joven salió y notó que la moto ya no estaba en el lugar donde la había estacionado, dando aviso de inmediato sobre lo ocurrido. La denuncia fue radicada en la comisaría.