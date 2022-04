Ratificaron la condena de prisión perpetua para Diego Espejo, el joven que mató a su novio policía

En su momento, Espejo se sentó ante un triunvirato de jueces, compuesto por Federico Rodríguez, Ana Lía Larrea y María Gema Guerrero, y declaró que él era la víctima de la relación. Manifestó que "vivía con amenazas, con golpes, obligándome a no estar con otras personas. Me estaba alejando de mi familia. Estaba pasando por un momento que no se lo deseo a nadie”, pero los jueces no lo creyeron y lo declararon penalmente responsable por el delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el vínculo, ya que Espejo y el fallecido eran pareja.