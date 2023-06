Qué delito le pueden atribuir a la maestra del penal de Chimbas que quiso pasar los celulares

La docente esbozó una breve excusa, pero no alcanzó para explicar qué hacían esos aparatos entre sus pertenencias y quién o quiénes eran sus destinatarios. En aquel momento el personal penitenciario envió un informe de la situación a la UFI Delitos Especiales, pero no realizó la denuncia ni detuvo a la docente. Es que en otros casos no se inició causa penal contra las personas a las que descubrieron intentando pasar objetos prohibidos al penal porque todos eran parientes de internos y la única medida que se toma es impedir que vuelvan a entrar. A no ser que sea droga o armas, en esos casos si recurren a la Justicia.

postre 1.jpg La prueba. Este era el postre que intentó ingresar la docente, en el cual llevaba oculto los celulares.

Como primera medida, se ordenó que Luna no entre más a la cárcel. Por otro lado, desde el Ministerio de Educación ordenaron iniciarle un sumario administrativo y suspenderla en sus funciones. Pero falta más, el fiscal Francisco Micheltorena y los ayudantes fiscales Adrián Elizondo y César Recio están reuniendo elementos que podrían llevar a imputar a la docente un delito concreto.

Según fuentes del caso, la misma declaración de la maestra genera sospecha. La docente habría dicho que el postre no era suyo, que una persona se lo entregó metros antes del ingreso al penal y que no sabe quién es. También resultó curioso que haya comentado que ese desconocido le dijo a qué preso de la cárcel debía entregárselo, pero ya no se acuerda el nombre de ese reo, explicaron fuentes del caso.

La maestra no podía obviar las normas y el reglamento que deben cumplir todo el personal penitenciario y los profesionales que ingresan al Servicio Penitenciario Provincial, entre ellas las prohibiciones que rigen para todos. Más siendo una docente con muchos años de antigüedad, que sabe el manejo en la cárcel.

Por eso mismo evalúan investigarla por el presunto de falta a los deberes de funcionario público. Es que es docente del Estado y se encuadraría en la condición de funcionaria pública, explicaron fuentes del caso.