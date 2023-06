Identificaron a la maestra que intentó ingresar tres celulares en un postre al Penal de Chimbas

De pronto se activó la alarma. Los sensores detectaron la presencia de un elemento extraño dentro de ese postre con vainillas y chocolate. Los penitenciarios vieron, a través de la pantalla, tres objetos rectangulares dentro del recipiente. No pudieron hacer la vista gorda, de modo que abrieron el envase y hurgaron el postre. Para sorpresa de todos, en el interior había tres celulares envueltos en una bolsa plástica.

torta.jpg El postre. Esto es lo que intentaba ingresar la maestra, dijeron fuentes del caso.

Luna habría dicho que no entendía qué pasaba. Según fuentes penitenciarias, adujo que ese postre no era suyo, que el supuesto familiar de un interno se lo entregó en la entrada para que lo hicieron ingresar y lo repartiera al grupo de estudiantes. Esa sería la versión que dio para justificarse, pero no detalló quién le puso el postre en sus manos y quién era su destinatario.

Lo que explicaron fue que la maestra es una de las más antiguas de las docentes que concurre al penal de Chimbas, con al menos 20 años de antigüedad y nunca tuvo problemas. Por eso llamó la atención lo sucedido. Hay tres posibilidades, explicaron. Una, que es como ella dijo, que quiso hacer el favor de llevar ese postre, sin saber qué contenía. La otra sospecha es que se trató de una maniobra intencional y recibió algo a cambio por intentar pasar el postre con los celulares. Y la última, que haya recibido presiones o amenazas de algún preso o varios presos para ingresar esos aparatos.

torta 1.jpg La imagen. Esta es la imagen que reveló el scanner del ingreso al penal de Chimbas.

Lo que aclararon fuentes penitenciarias fue que estos casos terminan en nada, penalmente. Es que no configuraría delito el hecho de intentar ingresar un celular u otro objeto al servicio penitenciario. A no ser que sea un arma blanca o de fuego y estupefacientes, ahí se realizan la denuncia penal.

Eso explica de por qué no hicieron la denuncia contra la docente. Lo único que llegó a la Unidad Fiscal de Investigaciones Nº 4, a cargo del fiscal Francisco Micheltorena y los ayudantes fiscales Adrián Elizondo y César Recio, fue un escueto informe sobre el secuestro de los tres celulares y la irregularidad situación detectada con la maestra el martes último.

Ahora evalúan si hay mérito para iniciar una acción penal contra la docente, dado que se considera que es una funcionaria pública que depende del Ministerio de Educación y está obligada a cumplir un reglamento dentro del penal. Por el momento, a Luna se le prohibió el ingreso al Servicio Penitenciario. Además, se informó de la situación a su directora y supuestamente le abrieron un sumario administrativo que puede traerle graves consecuencias en su trabajo.