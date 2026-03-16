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Juicio abreviado

Problemas para el "terror de las herramientas": quiso robar en un reconocido negocio e irá dos meses al Penal de Chimbas

El intento de robo ocurrió el pasado jueves por la noche en un local de Capital. El hombre fue descubierto por las cámaras cuando ocultó un juego de herramientas entre sus prendas para evitar pasar por las cajas. Tras ser interceptado por seguridad y detenido por la Policía, la Justicia lo condenó a dos meses de prisión efectiva y lo declaró reincidente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

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Un hombre que intentó robar herramientas de un reconocido comercio de la Capital fue condenado a cumplir dos meses de prisión efectiva en el Penal de Chimbas. La Justicia resolvió el caso mediante un juicio abreviado. Además, fue declarado reincidente.

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El hecho ocurrió el 12 de marzo de 2026 alrededor de las 20, en el local de la cadena Easy, donde el sujeto fue detectado por el sistema de vigilancia del comercio mientras recorría el sector de herramientas.

Según informaron fuentes judiciales, el acusado -identificado como Rogelio Rodríguez- tomó de una estantería un juego de tubos con llave francesa, cuyo valor al público es de $121.941, y lo colocó en un carrito de compras mientras caminaba por distintos pasillos del establecimiento.

Las cámaras de seguridad registraron que, al ingresar al pasillo 20, en el área de materiales eléctricos, el producto desapareció del carrito. En ese momento, el personal de monitoreo advirtió que el hombre miraba reiteradamente hacia su cintura, lo que generó sospechas de que había ocultado las herramientas entre sus prendas.

Posteriormente, Rodríguez continuó su recorrido hasta el sector del corralón o galpón de materiales, desde donde intentó dirigirse hacia un portón de ingreso que carece de sensores de seguridad y queda fuera del alcance de la garita de control, con la presunta intención de evadir la vigilancia.

Sin embargo, los guardias del comercio ya habían sido alertados por la sala de monitoreo. Cuando el hombre intentaba salir del sector, fue interceptado por el personal de seguridad, que tras requisarlo encontró el juego de herramientas escondido en la cintura, debajo de la remera.

Ante la situación, los empleados realizaron una aprehensión civil y dieron aviso al 911. Minutos después, efectivos de la Comisaría 27ª llegaron al lugar y procedieron al traslado del sospechoso.

La causa fue investigada por la fiscal Virginia Branca, bajo la carátula de hurto en grado de tentativa. Finalmente, mediante un acuerdo de juicio abreviado, la Justicia dispuso dos meses de prisión efectiva, la declaración de reincidencia y prisión preventiva, por lo que el acusado deberá cumplir la pena en el Servicio Penitenciario Provincial.

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