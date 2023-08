Por su culpa un crimen quedó impune y ahora un fallo judicial ratificó su despido de la Policía

Se trata de la agente Tania Manrique, quien atendió el pedido de emergencia y, cuando la comunicación se cortó por una falla técnica, no la reconectó como debía hacerlo. Está establecido que, cada vez que ese tipo de incidentes se presenten, los operadores deben avisar a sus superiores y devolver el llamado. Sin embargo, no lo hizo y por eso se presume que podría haber evitado la impunidad del violador y homicida.

Como Manrique había sido expulsada de la Fuerza de Seguridad, acudió en 2019 a la Justicia para intentar revertir su situación e incluso para obtener una especie de indemnización por el tiempo que no estuvo trabajando. Pese a los argumentos ofrecidos por la ex policía, la magistrado consideró que no fueron suficientes para entender que la decisión de su despido fue injustificada o atentó contra sus derechos y, por tanto, la sentencia resultó un revés.

Cómo fue el brutal asesinato que quedó impune

El crimen de Marta Cardozo ocurrió en la madrugada del 20 de febrero de 2016, en el interior de su domicilio ubicado en Desamparados, en el barrio Patricias Sanjuaninas. La mujer de 64 años no sólo fue violentamente atacada a golpes, sino que también fue abusada sexualmente.

Fue su hermano, identificado como Mario Cardozo, quien la encontró muerta ese sábado cerca de las 11 cuando fue a tomar mates. En la vivienda había una ventana rota, y según los vecinos, habían escuchado ruidos durante la madrugada.

4.jpg Imágenes de archivo de las inmediaciones de la escena del crimen

Cuando la policía entró al inmueble estaba todo revuelto y lleno de sangre, y Marta estaba sin vida en su dormitorio, desnuda y desfigurada por los golpes que recibió en todo el cuerpo. Los investigadores informaron además que los golpes los tenía sobre todo en el rostro, así como una fractura de cráneo.

A pesar de que el principal sospechoso fue identificado, las autoridades nunca lograron dar con su paradero, por lo que se especula con que se marchó de la provincia para no ser atrapado.

3.jpg Antonio Ibrhym Ledesma, el principal sospechoso del crimen de Marta Cardozo

Se trata de Antonio Ibrhym Ledesma, quien fue visto en las inmediaciones de la escena del crimen y ello quedó registrado en las cámaras de seguridad de una veterinaria emplazada en las cercanías. Otras pruebas que apuntaron contra él fue el testimonio de su concubina, la que sostuvo que esa noche llegó con la ropa llena de sangre a su casa y le dijo que "se había mandado una cagada" en "una pelea con un viejo".

Pese al 'código rojo' de búsqueda que emitió Interpol y de que el juez que investigó el caso apuntó contra Ledesma, el homicida hasta hoy permanece fugitivo y, por tanto, el caso quedó impune.