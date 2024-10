Por la absolución de un acusado de homicidio, califican el desempeño del fiscal Grassi como "ridículo"

"La defensa técnica solicitó la sanción máxima para el Ministerio Público, ya sea peritos ya sea para médico forense, peritos psicólogos y todos los que hayan participado en el proceso de investigación porque se han adulterado las pruebas, se ha escondido evidencia", sostuvo y siguió: "Se le ha mentido a los jueces diciendo que no había un perfil genético para control de la víctima, acá ha sido muy grave lo que ha pasado".

Acorde manifestó la defensora, su patrocinado fue sometido a una "violencia extrema" de parte de los funcionarios que llevaban adelante la instrucción, con Grassi a la cabeza y a quien apuntó fuerte, pues aseveró que "amenazó a dos testigos". es por eso que aseveró: "Se ha metido con su cargo de fiscal a sacarle copias al legajo y yo le dije que si realmente tiene decoro, que renuncie a su cargo".

La letrada explicó que el control de las actuaciones es como un juicio cuando se considera que el funcionario no ejerció su tarea como debía. "Es muy grave que te culpen de un delito como lo es el homicidio criminis causa, que tiene cadena perpetua, cuando no hay pruebas. El señor lo inculpó por una tarjeta SUBE, ridículamente. No existió nada de lo que se dijo a la prensa", detalló.

Una de las irregularidades que señala es que hubo prendas con sangre que se hallaron alrededor de la escena y la fiscalía, según afirmó Miers, no peritó. Es por ello que durante el desarrollo de los alegatos, la abogada pidió el control para el fiscal Grassi -que estuvo secundado por Maximiliano Gerarduzzi- y se espera que el propio tribunal que entiende en la causa sea el que resuelva el pedido.

El tribunal colegiado Matías Parrón (presidente) y los vocales Eugenio Barbera y Celia Maldonado de Álvarez resolvieron de manera unánime absolver -por el beneficio de la duda- a Endrizzi por el delito de homicidio criminis causa y solicitaron que quedara inmediatamente libre, pues se hallaba detenido desde inicios de la causa.

El próximo 22 de octubre se conocerán los fundamentos de la sentencia que desligó al acusado y quizás en ese momento también se sepa qué pasará con el pedido de la defensora que habló de un daño moral de su patrocinado y que también disparó contra el juez de Garantía que participó en la etapa de investigación, Javier Figuerola.