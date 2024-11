Por culpa de un médico legista, absolvieron a un sujeto de Santa Lucía acusado de acuchillar a su primo

Por la negligencia o el error de un médico legista, absolvieron a un hombre acusado de acuchillar y amenazar a su propio primo en Santa Lucía. Es que no certificó las lesiones como debía, entonces la defensa alegó que el presunto ataque no estaba acreditado y el juez tuvo que fallar en favor del imputado, que ya tenía una condena por violento, por el beneficio de la duda.

image.png La fiscal María Paula Carena.

Ese día llegó la Policía, detuvo a Almonacid y llevó un cuchillo que encontró dentro de la casa como supuesta prueba de la agresión. La víctima también fue a radicar la denuncia y concurrió a la Central de Policía para que un médico legista lo examinara y constatara las lesiones. Sin embargo, quien lo revisó fue un enfermero. La versión es que este último le mandó fotos al médico, quien dio por certificada las lesiones y puso su firma en un informe.

Almonacid fue llevado a juicio este miércoles ante el juez Carlos Lima, en el Sistema de Flagrancia. Por más que la fiscal María Paula Carena acusó al hombre de los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma blanca y lesiones, agravado por el contexto de violencia intrafamiliar, el debate tomó un giro inesperado.

image.png La defensora oficial Sandra Leveque.

La defensora oficial Sandra Leveque cuestionó las pruebas y pidió la absolución del acusado. Primero dijo que las amenazas no estaban acreditadas, ni siquiera se pudo establecer que el cuchillo secuestrado era que el supuestamente se empleó en el hecho. Y hasta puso en dudas las lesiones, dado que afirmó que el certificado extendido por el médico legista no resultaba válido, dado que el profesional no examinó en persona al denunciante, tal como ordena el procedimiento. De acuerdo a los testimonios, el legista realizó el informe a partir de las fotos que le envió el enfermero, señalaron fuentes judiciales.

image.png El juez Carlos Lima

Por más que la fiscal pidió condenar a Almonacid a 1 año y 4 meses de prisión efectiva, además de declararlo reincidente -cargaba con condenas anteriores-, el resultado no fue esperado. El juez Lima le dio la razón a la defensora oficial y absolvió al exconvicto por el beneficio de la duda.