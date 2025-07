Nuevos allanamientos por el autorobo de la cooperativa de 9 de Julio: secuestraron todas las actas de la organización

WhatsApp Image 2025-07-18 at 20.59.13

El miércoles por la tarde noche, tras un pedido del fiscal Gay y la ayudante fiscal Florencia Caillet, y con apoyo de la Brigada de Robos y Hurtos de la UFI Delitos contra la Propiedad, se realizaron los primeros allanamientos que terminaron con la detención de los sospechosos. En los domicilios de los Carrizo y de Avendaño secuestraron $8 millones en efectivo, distribuidos casi por partes iguales. La medida fue autorizada por el juez de Garantías Javier Figuerola, quien también dispuso que los imputados permanecieran incomunicados por 24 horas.

El nuevo allanamiento fue en lo que parece ser un estudio, con oficinas, de las que los investigadores secuestraron varias actas de la cooperativa, ubicado en calle Rawson 1012 Norte.

La causa dio inicio tras una denuncia presentada el viernes pasado por Omar Carrizo, quien afirmó haber sido asaltado por motochorros cuando caminaba solo por calle Entre Ríos, entre Laprida y avenida Libertador, en pleno centro de San Juan. Según su relato, los ladrones le arrebataron una mochila con $10 millones que acababa de retirar del Banco Credicoop junto a Iván y Cecilia. Aseguró que el dinero era parte de un retiro mayor —de $18 millones— que sería utilizado para pagar a trabajadores de la cooperativa.

Sin embargo, su versión generó sospechas desde el inicio. No supo explicar por qué se alejó de sus acompañantes ni por qué no pidió ayuda ni llamó al 911 tras el supuesto robo. Además, esperó hasta las 17:30 para radicar la denuncia, cuando el hecho habría ocurrido casi tres horas antes. Las cámaras de seguridad de la zona no registraron ningún ataque ni movimientos compatibles con la versión del denunciante.

La investigación reveló que la cooperativa "9 de Julio Avanza" presta servicios en varios departamentos sanjuaninos y que los detenidos mantienen vínculos con intendentes y legisladores peronistas. En redes sociales, Iván Carrizo aparece en fotos con figuras como Cristian Andino y los jefes comunales de Ullum y Jáchal. También se mencionó que durante campañas electorales, los involucrados solían repartir mercadería entre vecinos.