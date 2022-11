Muerte en Trinidad: revelaron que no explotó el calefón, sino que hubo "acumulación de gas"

Las primeras informaciones del domingo a la tarde, cuando ocurrió el luctuoso acontecimiento, decían que se trató de la explosión de un calefón. En un inicio, eso se reforzó por la fuerza del estallido, que destruyó la vivienda y varios departamentos del complejo habitacional. No obstante, los profesionales confirmaron que no fue así.

Justamente, sobre la acumulación de gas, los familiares de Melina dijeron que un problema recurrente. "Hacía tiempo que venía reclamando una solución a la pérdida de gas en el consorcio que alquila", dijo una prima.

Ese problema se extendió al uso del termotanque. La misma víctima fatal lo hizo saber en un audio. “Me dijo fue que nadie estuvo usando el departamento antes que yo, como más razón, porque si el departamento es nuevo y yo llevo alquilando cuatro años, no me puede durar cuatro años, es decir, que la calidad del termotanque que me están brindando es malísima, y yo no tengo por qué pagar por eso, se supone que yo vivo sola, no hay una familia conmigo en el departamento para que le demos un uso para que el termotanque se pinche o no sirva más”, comentó.

Resta conocer qué pasó. Si la acumulación se dio por pérdida de gas en el edificio o qué otra razón pudo haber.