Médano de Oro: le rompieron el techo para entrarles a robar

Una familia de Médano de Oro sufrió un violento robo en su casa en la última semana y están desesperados. No es la primera vez que les pasa , si no que ya es la cuarta vez en todo el año. Este último robo fue muy dañino . Los ladrones le hicieron un boquete en el techo y le llevaron todo lo que encontraron a su paso.

medano de oro boquete 2.jpeg

Los damnificados -que no quisieron dar su nombre por miedo a represalias- expresaron a Tiempo de San Juan que los delincuentes forcejearon todas las ventanas y puertas para ingresar a la casa, pero no pudieron hacerlo. A estos sujetos al parecer les dio bronca lo que no podían entrar y no cesaron su ataque. Ingresaron a la casa directamente por el techo. Lo destrozaron. Sacaron el machimbre, el aislante, la membrana, todo. Hicieron un boquete de aproximadamente 60x60 centímetros.