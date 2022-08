Masajes y prostitución: las esteticistas de EROS ya tienen fecha de juicio

Patricia Coria y Natalia María Pablo , las esteticistas de Eros for Men imputadas por promoción y facilitación agravada y explotación económica de la prostitución, ya tienen fecha de juicio . Además el fiscal de la UFI CAVIG, Juan Manuel Gálvez, pedirá que estén presentes en la sala.

El juicio tendrá inicio el próximo 19 de septiembre. Todavía no se sabe que tribunal compondrá esta audiencia, pero por el estimado de pena serán 3 los magistrados en este caso.

Las esteticistas no estuvieron presentes en la audiencia previa a elevar la causa a juicio, “control de acusación”. El abogado defensor de ambas, Leonardo Villalba, en aquella ocasión explicó que sus clientas no iban a estar presentes y le mostró al juez partes de psicólogos y psiquiatras que recomendaban que las imputadas no estuvieran presentes por su estado emocional actual.

En aquella ocasión el fiscal se mostró en contra de esta situación y pidió que Patricia Coria y su hija, Natalia María Pablo estén presentes a lo largo del juicio que comenzaría el próximo mes.

Son muchos los testigos que estarán presentes en la audiencia. Por parte de fiscalía son más de 25, entre ellos policías actuantes, las jóvenes que trabajaron en esta estética de Capital, entre otros. Mientras que por parte de la defensa son un poco más de 15, la mayoría (14 en total) clientes de la estética.