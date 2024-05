Malestar en Tribunales por un nuevo incidente y conflicto con un juez de cámara

La Sala I de la Cámara Penal y Correccional vuelve a estar en boca de todo Tribunales y no justamente por su labor, sino por otro escándalo. Un juez que fue noticia en 2023 por su pelea con otro magistrado, protagonizó un nuevo incidente con un empleado judicial, con gritos y portazo incluido, y provocó el malestar generalizado del personal.

En el centro de la polémica está el juez de cámara Miguel Ángel Dávila Saffe, al que muchos empleados judiciales califican de “conflictivo”. No es la primera vez que el magistrado de la Sala I de la Cámara en lo Penal y Correccional se encuentra en medio de la polémica.

El 31 de julio de 2023, Dávila Saffe se trenzó en una áspera y violenta discusión con su par, el juez Víctor Muñoz Carpino, por la disputa de un secretario. Aquella vez, los mismos empleados contaron que los insultos y gritos entre ambos se escucharon en todas las oficinas. Hubo quienes aseguraron que por poco casi se van a las trompadas y tuvieron que intervenir para tranquilizarlos.

Ahora, el nuevo incidente tuvo como partícipe otra vez a Dávila Saffe a raíz de un entredicho con Carlos Balanza, esposo de la jueza Silvina Rosso y también empleado de esa sala. Este administrativo generalmente colabora con el juez Juan Bautista Bueno, aunque no es exclusivo, contaron.

juntos.jpg Las pases. Tras el conflicto entre Víctor Muñoz Carpino y Miguel Dávila Saffe, ambos se reunieron para demostrar que no había ningún problema personal.

El problema se habría suscitado el jueves último cuando Dávila Saffe ordenó a Balanza que se pusiera a trabajar en un proyecto de sentencia y el empleado respondió explicándole que estaba ocupado con otro dictamen judicial. Eso molestó al magistrado, que levantó la voz y supuestamente respondió: “El presidente de la sala soy yo y se hace lo que yo digo”, según fuentes judiciales.

Eso desató la fuerte discusión entre ambos. Balanza no se quedó callado, pero los gritos del juez y los golpes sobre la mesa se impusieron, todo esto ante la sorpresa y el asombro del resto del personal y los otros magistrados, contó un funcionario. Lo cierto es que el administrativo se retiró ofendido y pegó el portazo. Ese mismo día pidió permiso para retirarse y este viernes no se presentó a trabajar. No saben si volverá o pedirá otra destino.

Fuentes judiciales revelaron que Dávila Saffe sigue molesto, tanto que elevó una nota a los miembros de la Corte de Justicia para ponerlos al tanto del incidente con Carlos Balanza. Esto último indignó al resto de los empleados de la Sala I, que se pusieron del lado de su compañero y cuestionaron al magistrado por el trato que tiene con sus subordinados. Recordaron que no sólo tuvo discusiones con su par Muñoz Carpino, también mantuvo cruces verbales de alto voltaje con otros dos camaristas.