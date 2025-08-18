lunes 18 de agosto 2025

En Rivadavia

Lo sorprendieron con una moto robada y los vecinos lo entregaron a la Policía

El hecho ocurrió en el barrio Portal de los Andes 2. El detenido quedó a disposición de la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre de 31 años fue aprehendido en el Barrio Portal de los Andes 2, en el departamento Rivadavia, luego de que vecinos lo sorprendieran mientras trasladaba una motocicleta sin documentación.

El sujeto fue identificado como Hugo Ariel Ferotti, quien conducía una Rouser NS 160 cc. Tras el arribo de personal policial, se constató que el rodado pertenecía a una mujer de apellido Villalba.

image

Los investigadores accedieron a registros fílmicos que coinciden tanto con el acusado como con el vehículo en cuestión, por lo que se dio intervención a la UFI de Delitos contra la Propiedad, que ahora lleva adelante el caso.

