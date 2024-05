Lo denunció su ex por violencia y ahora su hija lo acusó de abuso: quedó libre y hay polémica

Un sujeto fue denunciado por su ex pareja por violencia de género y ahora volvió a ser acusado ante las autoridades por el presunto abuso sexual de su hija. Sin embargo y pese a las sospechas en su contra, quedó en libertad y ello provocó una serie de cuestionamientos no sólo de la parte querellante, sino también de la Asociación Unidas por el Dolor del Femicidio.

El caso data de febrero último, cuando el sospechoso, identificado como G.E.D fue denunciado por supuestas agresiones contra su ex pareja. La causa se instruyó y aunque la fiscalía solicitó la prisión preventiva, más tarde, a instancias del Tribunal de Impugnación, consiguió el cese de la medida coercitiva más gravosa.

Pese a que se dictó una prohibición de acercamiento a la denunciante, la querella aseguró que el acusado violó dichas medidas y por tanto le endilgaron la supuesta comisión de ese delito. Además, su hija, menor de edad, confesó que había sido víctima de los abusos sexuales de su padre.

Toda esa situación abrió la nueva causa en la Justicia y cuando se solicitó que fuera tras las rejas, el pedido fue denegado por lo que despertó malestar en la parte denunciante. Por tal motivo pidió que se apartara el juez de la causa, Eugenio Barbera. Fue por eso que la jueza de Impugnación Silvina Rosso de Balanza indicó que otro magistrado ocupara el lugar para continuar con la Investigación Penal Preparatoria.

Sobre el caso tomó conocimiento la organización que apoya a las víctimas de femicidio en la provincia, que no dudó en tomar parte y se puso del lado de la querella. Desde entonces acompaña en las audiencias del casi, aunque este jueves por la mañana no pudo presenciar el proceso porque la Policía de Tribunales le impidió el paso.

Así lo aseguró Victoria Villalón, la representante de la asociación, que se mostró indignada por la situación e indicó que no se respeta la ley de víctimas. "Si las audiencias son públicas, no entiendo por qué no nos dejan pasar para acompañar a las víctimas", sostuvo.

Por otra parte, desde el lado de la defensa, Martín Zuleta explicó que se trata de un caso complejo de denuncias cruzadas. No obstante, señaló que su defendido es inocente y que en todo momento estuvo a disposición de la Justicia. En efecto destacó que consiguió la libertad de su cliente.