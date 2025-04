Llega a medios nacionales la noticia del juicio de la científica del Conicet acusada de asesinar en medio de un juego sexual

amarfil y bustos 2.avif

El inicio del juicio tuvo muchas idas y vueltas, ya que el letrado que defiende a Bustos, Roly Olivera, volvió a hacer diferentes planteos que ya fueron resueltos en la etapa previa a la elevación a juicio. A pesar de esto, volvió a poner a colación sus planteos. Además, agregó otra hipótesis, que ella actuó en legítima defensa, a pesar de que en la acusación dijo que él (por Amarfil) se había suicidado y que su clienta -Bustos- había sido violada.

La supuesta doble vida de Luciana Bustos

Para la familia Amarfil, Marcelo y la científica del Conicet eran pareja. Ellos han declarado que siempre estaban juntos en todas las celebraciones, desayunaban juntos, iban a hacer compras, iban al gimnasio, etc. A pesar de que Marcelo nunca lo dijo, para la familia ellos eran novios y tenían un vínculo amoroso muy fuerte.

Pero este vínculo solo lo sospechaba la familia Amarfil, porque con los datos recabados durante la investigación, el círculo íntimo de Bustos no sabía nada de Amarfil o lo mínimo. Es más la científica del Conicet estaba en pareja con una chica al momento que ocurrió el homicidio (joven que estuvo presente en la primera audiencia en su contra).

La fiscalía en la audiencia de control de acusación dio a conocer parte de los mensajes que Amarfil y Bustos se enviaban cotidianamente y muestran cómo era el trato entre ambos y el proyecto que tenían planeado a futuro. En algunos mensajes se puede ver que se trataban de “mi amor”, “mi amorcito”.

Estos fueron algunos de los mensajes que se enviaron: lee más haciendo click

Los mensajes de Marcelo Amarfil:

“Corachonchito mío buen día vida, bueno corazón es muy raro si bien o mejor dicho es algo poco usual que le envié audios (...) bueno corazón, te amo en cantidad, estamos en contacto más tarde he, dios me bendiga, me proteja, me alejo de todo mal y a ti corachonchito mío, vida bueno ahí estamos en contacto, besitos muchos.”

“Me alegro en cantidad también que ayer haya disfrutado muy lindo momento, bueno corazón cuidate mucho que te vaya bien en toda tu actividad cristiana y honores bueno corazón te amo en cantidad. Ya estamos en contacto más tarde así vamos mandando audios he durante el resto del día vos cuando puedas obviamente pero seguramente hay cosas que te seguiré contando desarrollando e interrogantes planteos he desarrollos perceptivas no? confidencias en fin te amo en cantidad vida besitos”.

“(…) Ya se tiene que venir lo nuestro ya estamos ahí vida en las puertas y como no sé, es el momento justo, como en su momento Argentina fue campeón del mundo, es el momento justo como cuando Milei es presidente, y que deseamos que las consecuencias y la posteridad de los hechos marquen hecho y efecto positivo para detalle y se nos venga todo, pero todo lo que queremos hacer con esta maquinaria que tenemos dentro de liberar nuestros talentos, fructificar los mismos haciendo lo que queramos para beneficio nuestro y el prójimo, te amo en cantidad vida, besitos muchos”.

Los audios transcriptos de Bustos:

“Corachonchito mío vidita mía buenas tarde. bueno te envió este audio porque quería enviártelo más temprano. Lo que quiero es que salga urgente esto para irnos a la mierda para ya establecernos para armar nuestras cosas y ya dedicarnos a lo nuestro. Aacordate vida que vamos a celebrar a lo grande asique va a ser la sensación de este sentimiento de venganza esta necesidad de hacer justicia ya vamos a brindar a lo grande yo no quiero chiquitajes no quiero migajas no quiero el sueldo del profe no quiero el sueldo de un medico la quiero pegar a lo grande eso es lo que voy a hacer y eso es lo que me eh propuesto asique confiá en mí que esto nos va a salir así te lo digo vos sabes que las cosas que yo digo las concreto asique bueno vida te mando este audio también a modo de calmar un poco las ansias y también hacer de tripas corazón con tu dolor tu angustia y tus sensaciones te amo en cantidad estamos en contacto más tarde dios mediante besitos muchos lo amo hasta el cielo a pegarle a lo grande vida”

“(…) Gracias vida nada más que decirte eso te amo en cantidad corazón estamos seguramente en contacto más tardecita besitos vida mía mucho te amo en cantidad besitos”.