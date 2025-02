Uno por uno, los chats privados que complican a la única acusada por el crimen de Las Chacritas

WhatsApp Image 2025-02-25 at 13.21.27.jpeg Ayudante fiscal Gemma Cabrera y el fiscal Francisco Pizarro de UFI 2 de Delitos Especiales.

Los peritos analizaron ambos celulares y transcribieron algunos audios que se enviaron

Los mensajes de Marcelo Amarfil:

“Corachonchito mío buen día vida, bueno corazón es muy raro si bien o mejor dicho es algo poco usual que le envié audios (...) bueno corazón, te amo en cantidad, estamos en contacto más tarde he, dios me bendiga, me proteja, me alejo de todo mal y a ti corachonchito mío, vida bueno ahí estamos en contacto, besitos muchos.”

“Me alegro en cantidad también que ayer haya disfrutado muy lindo momento, bueno corazón cuidate mucho que te vaya bien en toda tu actividad cristiana y honores bueno corazón te amo en cantidad. Ya estamos en contacto más tarde así vamos mandando audios he durante el resto del día vos cuando puedas obviamente pero seguramente hay cosas que te seguiré contando desarrollando e interrogantes planteos he desarrollos perceptivas no? confidencias en fin te amo en cantidad vida besitos”.

“(…) Ya se tiene que venir lo nuestro ya estamos ahí vida en las puertas y como no sé, es el momento justo, como en su momento Argentina fue campeón del mundo, es el momento justo como cuando Milei es presidente, y que deseamos que las consecuencias y la posteridad de los hechos marquen hecho y efecto positivo para detalle y se nos venga todo, pero todo lo que queremos hacer con esta maquinaria que tenemos dentro de liberar nuestros talentos, fructificar los mismos haciendo lo que queramos para beneficio nuestro y el prójimo, te amo en cantidad vida, besitos muchos”.

Los audios transcriptos de Bustos:

“Corachonchito mío vidita mía buenas tarde. bueno te envió este audio porque quería enviártelo más temprano. Lo que quiero es que salga urgente esto para irnos a la mierda para ya establecernos para armar nuestras cosas y ya dedicarnos a lo nuestro. Aacordate vida que vamos a celebrar a lo grande asique va a ser la sensación de este sentimiento de venganza esta necesidad de hacer justicia ya vamos a brindar a lo grande yo no quiero chiquitajes no quiero migajas no quiero el sueldo del profe no quiero el sueldo de un medico la quiero pegar a lo grande eso es lo que voy a hacer y eso es lo que me eh propuesto asique confiá en mí que esto nos va a salir así te lo digo vos sabes que las cosas que yo digo las concreto asique bueno vida te mando este audio también a modo de calmar un poco las ansias y también hacer de tripas corazón con tu dolor tu angustia y tus sensaciones te amo en cantidad estamos en contacto más tarde dios mediante besitos muchos lo amo hasta el cielo a pegarle a lo grande vida”

“(…) Gracias vida nada más que decirte eso te amo en cantidad corazón estamos seguramente en contacto más tardecita besitos vida mía mucho te amo en cantidad besitos”.

Para la fiscalía estos audios comprueban que entre ambos existía una relación más que de amistad u para tener encuentros. Por tal razón para esta parte está confirmado que hay un vínculo entre ambos.

El audio de Bustos al sobrino preguntando por cloroformo

Para fiscalía en este caso hubo alevosía porque Bustos tomó todos los recaudos para que Amarfil quedara atado y sin visión, y después apuñalarlo. Para los investigadores, ella usó un juego sexual y Amarfil nunca desconfió de ella.

Además, reforzando esta teoría, fiscalía leyó el mensaje que Bustos le mandó a un sobrino (un día antes del homicidio) preguntando sobre cloroformo. Ese 16 de enero le mandó:

“Buen día como le va? Que dice corazón, mira es que recién estuve escuchando en LN+, que hay un caso que esta re sonando, dando vueltas, es una boludez lo que te voy a preguntar, pero bueno me llamo la atención te voy a preguntar a vos porque sos el que la puede tener más clara. Como creen que lo han dormido con cloroformo o una boludez así o con algún sedante o que el cloroformo lo conseguís o lo podrán haber conseguido tranquilamente atreves de venta libre en la farmacia y yo tengo entendido que eso no son cuestiones no se dé receta cerrada se conseguirá, pero se mandó una. No se sacame esa duda para que lo utilizan ustedes y para que se utiliza en general”.