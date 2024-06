Liberaron al policía sanjuanino que mató con su auto a un ciclista en Albardón y escapó

Al agente Tejada le atribuyen el presunto delito de homicidio culposo por la conducción imprudente de un vehículo con motor, agravado por darse a la fuga y no prestarle ayuda a la víctima. Es el único imputado por la muerte de Horacio Antonio Alderete en un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche del jueves 30 de mayo último en el callejón Blanco entre Arenales y Tucumán, Albardón.

Alderete transitaba en bicicleta y fue embestido de atrás por el Peugeot 307 que guiaba el policía Tejada, también habitante de Albardón. La víctima recibió el impacto y después se estrelló contra el capot y el parabrisas del coche, aun así, el automovilista continuó la marcha. El ciclista de 59 años murió prácticamente en el acto, mientras que el conductor del auto emprendió la fuga.

image.png El auto. Este es el Peugeot 307 que guiaba el policía Tejada.

Pasaron muchas horas hasta que los policías de la UFI Delitos Especiales, bajo las órdenes del fiscal Nicolás Schiattino, lograron reunir pruebas y detuvieron al presunto homicida, que resultó ser un miembro de la Policía de San Juan.

En la audiencia de formalización, realizadas el lunes 3 de mayo pasado, la jueza Celia Maldonado dispuso la prisión preventiva de Saúl Tejada por el plazo de 3 meses. La abogada María Filomena Noriega, su defensora, apeló la medida coercitiva y este jueves consiguió que cesara la detención del policía.

image.png El imputado. El agente Tejada.

El fiscal no se opuso, dado que consideró que a esta altura el policía ya no podía entorpecer con la investigación y tampoco existía peligro de fuga. La abogada Noriega ratificó un domicilio fijo para el imputado y la jueza Maldonado dispuso su libertad mientras dure la etapa de investigación. Por otro lado, le prohibió manejar y le ordenó que no puede salir de la provincia sin autorización.