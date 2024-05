El ciclista fallecido en Albardón fue atropellado de atrás por un auto que se dio a la fuga

Han pasado 12 horas del siniestro y el vehículo que se dio a la fuga todavía no fue hallado. Para la fiscalía el vehículo que huyó es un auto, pero no descartan que fuera una camioneta; y sí, confirmaron que un vehículo atropelló de atrás a este ciclista para luego darse a la fuga.

WhatsApp Image 2024-05-31 at 07.18.21.jpeg

Los vecinos escucharon un estruendo, salieron y se toparon con el ciclista ya sin vida. El resultado de autopsia todavía no está pero los peritos dijeron que habría sufrido un importante golpe en la cabeza.

El choque fue por callejón Blanco entre Arenales y Tucumán.

No hay rastros grandes de plásticos del auto que huyó y ahora la fiscalía, junto a los brigadistas de la UFI Delitos Especiales, están abocados a la investigación para dar con este sujeto. También se estudiarán las cámaras que hay por el lugar.

WhatsApp Image 2024-05-31 at 07.18.20.jpeg

Un dato no menor, en callejón Blanco está iluminado, pero justamente donde ocurrió el siniestro esa farola no funcionaba. Los investigadores creen que el automovilista no vio a este hombre.

Aparentemente, Alderete venía de trabajar ya que le encontraron algunas pertenencias y entre ellas, una vianda. No precisaron si vivía cerca de ahí, pero su documento manifestaba que era oriundo de Santiago del Estero.

La investigación cayó en manos del fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Ignacio Domínguez, miembros de la UFI Número 3 de Delitos Especiales.