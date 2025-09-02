martes 2 de septiembre 2025

En Capital

Le robaron la moto a un sanjuanino en Trinidad y piden ayuda para recuperarla

El hecho ocurrió este lunes en la esquina de General Acha y Cano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-02 at 8.42.32 AM

Un sanjuanino fue víctima de la inseguridad este lunes 1 de septiembre, cuando delincuentes le robaron su motocicleta en la intersección de General Acha y Cano, en el barrio Trinidad.

El rodado sustraído es una Dominar 400, dominio AI85MDZ. La víctima del hecho realizó la denuncia correspondiente y ahora pide la colaboración de la comunidad para poder recuperarla.

WhatsApp Image 2025-09-02 at 8.42.32 AM

Ante cualquier información sobre el paradero de la motocicleta, solicitan comunicarse al 2646319490.

Dejá tu comentario

