Le robaron la moto en pleno centro: la había dejado con las llaves puestas

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la siesta del miércoles en pleno centro sanjuanino. Según informaron fuentes policiales, un hombre de 68 años denunció el robo de su motocicleta, la cual había dejado estacionada con las llaves colocadas.

Lamentable Un motociclista está en grave estado al chocar con un auto en la conocida "esquina negra" de Rawson

El hecho ocurrió cerca de las 15:15 del jueves 30 de octubre , en la intersección de calle 9 de Julio y Avenida Rioja , en Capital . El damnificado, identificado como Félix Bruno Andreoli , de 68 años contó que había dejado su Honda Titan 150 cc , color negro con detalles rojos , dominio 193-LDW , estacionada sobre la vereda alrededor de las 12:00 . Al regresar, cerca de las 15:15 , notó que el vehículo ya no estaba.

Tras el aviso, personal policial de la Comisaría 3ª, bajo las órdenes de la agente Andrea Quero, se hizo presente en el lugar. Posteriormente, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad, a cargo del Dr. Mario Quiroga, quien dispuso que se tomara la denuncia formal al damnificado y se realizaran diversas medidas de investigación.

El hecho fue caratulado como “hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública”, y el legajo fue remitido a la UFI de Delitos Contra la Propiedad para continuar con las actuaciones correspondientes.