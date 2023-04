Le reventó la cabeza de un piedrazo a su papá: "Como no sabe tomar, lo dejé desmayado"

Juan Carlos Olivera este fin de semana no perdió la vida de milagro. Su propio hijo, Carlos Enrique Olvera (23), le dio un piedrazo en la cabeza con tal violencia que lo dejó inconsciente y con fractura de cráneo. “Como no sabe tomar, lo dejé desmayado”, habría sido una frase que el acusado le dijo a uno de sus familiares. Su padre para no mancharle el prontuario decidió no hacer la denuncia, pero el delito es grave y miembros de la UFI CAVIG actuaron de oficio.