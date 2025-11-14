Le dieron probation por robo, no cumplió la medida y ahora le recayó condena

Un violento arrebato ocurrido en Caucete el pasado 1 de noviembre terminó este jueves con una resolución judicial que, si bien implicó una condena, no enviará a prisión al responsable. Se trata de Gabriel Alberto Paredes, quien había sido beneficiado previamente con una Suspensión de Proceso a Prueba (probation), medida que finalmente fue revocada.

WhatsApp Image 2025-11-14 at 12.11.14 El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Juan Manuel Gálvez, el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y las auxiliares Claudia Vila y Pamela Pereyra, presentó las pruebas del caso y logró la condena del acusado. Paredes recibió una pena de un año y seis meses de prisión por el delito de robo, según lo establecido en el artículo 164 del Código Penal Argentino. A pesar de ello, continuará en libertad mientras se ejecuta la condena bajo los términos que defina el sistema judicial.

WhatsApp Image 2025-11-14 at 12.11.17 El robo El episodio ocurrió el viernes 1 de noviembre de 2024, cerca de las 23, en el Barrio Conjunto 4 de Caucete. La víctima estaba en la vereda de su casa cuando Paredes se acercó sorpresivamente y le arrebató de las manos su teléfono celular, un Samsung Galaxy. Tras el robo, el delincuente huyó corriendo con el dispositivo.

