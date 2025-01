La tragedia de la familia que denunció mala praxis: en menos de 48 horas, murió una prima de la chica fallecida en Pocito

mala praxis pocito.jpg

El Club Social y Deportivo Carpintería también lamentó el fallecimiento de Carolina Campillay. “Toda nuestra fuerza y pronta resignación para la familia”, expresaron.

El caso de Carolina Campillay

Este lunes por la tarde, las redes sociales explotaron de mensajes sobre la repentina muerte de Carolina Campillay, una joven de 20 años de Pocito. La chica estaba internada en el Hospital de Pocito cuando falleció y su familia expresó en diferentes mensajes que la causa de su muerte fue por una conducta negligente de los profesionales de la salud, es decir, mala praxis.

Desde la Justicia dieron a conocer que este mismo lunes se radicó la denuncia en UFI Delitos Especiales por presunta mala praxis de los profesionales médicos del Hospital Federico Cantoni de Pocito. Como así también, dijeron que a la joven se le hizo la autopsia en la Morgue Judicial. Como resultado largó que falleció por una neumonía atípica, expresaron.

A pesar de este resultado, desde la UFI Delitos Especiales manifestaron que la causa no está cerrada, sino que se harán diferentes estudios para tener más detalles de su deceso. La fiscalía ha solicitado que se le hagan los estudios patológicos al cuerpo de la joven; como así también pidió la historia clínica de Carolina.

Extraoficialmente, se supo que Campillay fue a hacerse atender el 9 de enero. Ese día le dieron un tratamiento -suero- y le dieron el alta. A los días habría vuelto y recibió el mismo trato. Luego el 14 de enero vuelve al hospital y ahí queda internada. Supuestamente, la chica presentó una mejora con el correr de los días, pero este 20 finalmente falleció.

Sus allegados en contacto con SW Diario, dijeron que Campillay había ingresado por un supuesto cuadro de dengue y que tenía estudios programados en el Hospital Rawson. En su internación supuestamente sufrió un infarto y falleció. La familia dijo a ese diario que hubo un tratamiento médico erróneo.

Estos también manifestaron que a la chica no le querían hacer la autopsia. En las últimas horas se viralizaron varios mensajes pidiendo justicia por Carolina: “Queremos respuestas. Caro estaba bien y no puede ser que la doctora no aparezca y la directora del hospital no da respuestas. Justicia por Caro”, expresa uno de esos mensajes con una foto de Campillay.